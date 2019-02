Inspeção-Geral da Administração Interna detetou fraudes nas refeições destinadas aos bombeiros no terreno em Mação.

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) encontrou "diversas discrepâncias" entre o número de refeições pelas quais foi pedido pagamento pelas corporações de bombeiros à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), e o número de operacionais que estavam no terreno durante os incêndios de Mação em 2017.

Segundo a IGAI, foram enviados registos com mais refeições para cobrança do que o número de operacionais presentes no terreno. A Inspeção considera que a situação tem "contornos criminais" e que constituiu "prejuízo para o Estado português". Alerta ainda que este comportamento pode acontecer "em todas as situações de incêndios florestais".

Porquê? Devido à falta de fiscalização. "A falta de conferência e verificação dos pedidos de ressarcimento de refeições dirigidos à ANPC pelas corporações de bombeiros, com os dados na posse daquela entidade, aponta para um comportamento padronizado em todas as ocorrências de incêndios florestais, que cumpre ser devidamente analisado em sede de processo de auditoria e/ou inquérito", lê-se no documento, divulgado pelo jornal Público.

Os incêndios de Mação aconteceram entre 23 e 27 de julho de 2017. Num dia, foram cobrados 2.755 pequenos-almoços para 743 bombeiros que se encontravam no terreno. Ao todo, os pedidos de ressarcimento quanto à alimentação chegam aos €155.288.