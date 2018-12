Cerca de uma dezena de recrutas do 40.º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, sofreram graves lesões e traumatismos durante "curso de bastão extensível".

Cerca de 10 guardas provisórios do 40º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, sofreram graves lesões e traumatismos durante o módulo "curso de bastão extensível", entre 1 de Outubro e 9 de Novembro. De acordo com o Jornal de Notícias, um formador – apelidado de "Red Man", ou "homem vermelho" – terá espancado e humilhado os recrutas, com alguns a perderem os sentidos e a ficarem com lesões oculares, correndo o risco de perder a visão.

A acção de formação ocorre com o formador armado com luvas de boxe, chumaços, caneleiras e capacete protector enquanto os guardas se apresentavam apenas de calças e t-shirt, sem qualquer tipo de protecção e com apenas um bastão de plástico (PVC) revestido a esponja ou borracha.

Ao Jornal de Notícias, o Comando Geral da GNR garantiu estar em curso "um processo de averiguações para se apurarem as circunstâncias do sucedido" e, segundo o mesmo jornal, os guardas queixaram-se de violentas agressões durante o procedimento, entre pontapés na face e socos no nariz.

Alguns dos recrutas foram mesmo assistidos e operados no Hospital São José, em Lisboa, correndo o risco de não concluir o curso de formação e, assim, não assumirem em definitivo a profissão.

Fonte do jornal relata que "oito ou nove alistados foram internados no Hospital São José, de urgência, com narizes partidos, fracturas nos dedos das mãos e, no caso de um deles, lesões oculares". A mesma fonte conta que "todos tiveram hematomas como olhos negros, narizes partidos, a boca a sangrar ou ferimentos nas orelhas mas não foram à enfermaria por medo de represálias".

O curso de formação da GNR, que termina no próximo dia 14 de Dezembro, integra 599 alistados divididos em pelotões, cada um com 35 a 40 recrutas. Durante o "curso de bastão extensível", cada guarda provisório tem de controlar o formador durante dois minutos e depois esperar que todos os elementos do pelotão terminem o exercício.