Projeção Intercampus: PS vence sem maioria e só precisa de BE ou CDU para governar

A projeção à boca das urnas feita pela Intercampus para a CMTV dá a vitória ao PS com 36,3% dos votos, um resultado que deixa os socialistas aquém da maioria absoluta. O PSD consegue 27,9%, o Bloco de Esquerda 9,9% e a CDU 6,3%. O CDS fica à frente do PAN mas arrisca eleger menos deputados do que o partido de André Silva. PS pode formar maioria só com apoio do Bloco ou da CDU.