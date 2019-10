ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O que é um programa eleitoral bem feito? Constantino Sakellarides ensaia uma resposta: "Espera-se que tenha como base uma visão sobre o futuro do país, que identifique os grandes desafios da ação política e as respostas necessárias e que contenha as medidas propostas de forma mais detalhada, com fundamentação (num anexo)", diz à. Será que algum dos programas eleitorais cumpre estes pressupostos? Nem por isso, sobretudo no que diz respeito à saúde. Há outro problema: "Quem tem o poder não se quer comprometer", explica o médico de saúde pública Rui Portugal. Ou seja, os pequenos partidos têm posições mais claras do que os outros em questões polémicas, como a morte assistida.Conheça o "Mau", o "Bom" e "O que falta" nos programas eleitorais, no que diz respeito à saúde.