A discriminação racial e étnica está mais presente na agenda dos partidos em 2019. Entre o que já é conhecido dos programas, e o que a SÁBADO apurou, existem mais referências, novas propostas – e outras que repetem ipsis verbis o defendido há quatro anos.O Partido Socialista, que já divulgou o texto final do programa eleitoral, reconhece neste documento "práticas sistemáticas" de discriminação, até "por vezes, em contexto institucional" e apresenta algumas medidas concretas, como a criação de um observatório do racismo e da xenofobia ou ações de sensibilização para o tema e a "erradicação" destas descriminações no desporto.Também prevê a promoção de processos de discriminação positiva que corrijam a falta de diversidade no espaço – os socialistas não explicam como, mas as quotas para entrada nas universidades, discutidas recentemente, poderiam ser um exemplo. O Bloco de Esquerda (BE) é mais detalhado e defende a "criação de um contingente especial para candidatas e candidatos das comunidades racializadas [sic.] no Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior".No excerto do programa, sobre estas matérias de discriminação que foi disponibilizado à SÁBADO, os bloquistas apresentam inúmeras outras medidas para combater a discriminação racial e contra migrantes: desde a revisão da Lei da Nacionalidade (uma luta antiga do partido), ao fim dos despejos e demolições "em territórios com forte presença de pessoas e comunidades africanas, afrodescendentes e ciganas, sem a existência de uma alternativa de habitação digna", mais inspeções especiais para proteção dos direitos laborais (sobretudo das mulheres em serviços de limpeza) ao aumento do tempo dos programas de acolhimento de refugiados para 24 meses. E uma maior atenção aos programas de ensino da língua. Neste ponto, bloquistas e sociais-democratas estão de acordo. Também o PSD pretende reforçar a aprendizagem do Português, com o IEFP, ONG, entre outros.Nesta área concreta, o PSD pretende diminuir o fosso "no acesso e distribuição de recursos e oportunidades", com o apoio às associações de imigrantes ou a disponibilização de recursos às autarquias para de modo local fazer a integração.Entre as medidas propostas pelo CDS que tocam o tema da discriminação racial e étnica, está a ideia de rever a legislação penal. No texto do programa, que será apresentado apenas no fim do mês, os centristas referem que esta legislação penal é "uma verdadeira manta de retalhos" e que devem equilibrar-se as molduras penais "entre os crimes contra as pessoas e os crimes económicos." E querem também ver implementado "um plano de prevenção da violência, discriminação e criminalidade" nas escolas.São mais propostas para os partidos da direita com assento parlamentar do que nas legislativas de 2015. No programa então apresentado pela coligação PàF – Portugal à Frente (que reunia PSD e CDS) racismo ou xenofobia foram termos nunca usados. E contam-se pelos dedos de uma mão as referências a discriminação: o termo foi utilizado por duas vezes para referir o queestá previsto na Constituição ou na lei então em vigor e outras duas para propor a mesma ideia, a "generalização" da utilização de materiais pedagógicos contra a discriminação. E ainda uma outra para propor a atribuição de um selo de diversidade empresarial a empresas.A SÁBADO questionou o coordenador do programa eleitoral do CDS sobre a ausência de propostas há quatro anos. Numa respostacurta, Adolfo Mesquita Nunes disse que "há muito que o CDS tem acompanhado estas matérias".Neste programa, está claramente enunciado que "promoveremos um enquadramento que rejeite a violência e o ódio e a discriminação contra qualquer ser humano em função da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social".Ao que a SÁBADO apurou, também o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) dará na próxima legislatura uma maior atenção à discriminação racial ou xenófoba (nenhuma destas palavras fazia parte do programa de 2015, com o qual André Silva foi eleito).Agora existem propostas concretas. Na terça-feira, dia de fecho desta edição, osdirigentes do partido ainda estavam em reuniões a tratar do "programa a todo o gás". A apresentação oficial será só no dia 30 e havia ainda a perspetiva de incluírem mais. Para já, é certo que o programa terá a referência a uma lei de bases antidiscriminação, com "políticas transversais a todos os Ministérios para cuidar de identificar, valorizar e manifestar apoio às denúncias de violações dos direitos humanos e aos seus autores". Eduas ideias: a criação da carreira de mediador para as comunidades de minorias étnicas e a implementação de medidas que impeçam a discriminação étnico-racial no acesso à habitação.As referências no programa da CDU, coligação que junta o PCP e Os Verdes, são breves: estes partidos defendem "o combate firme amanifestações de racismo e de xenofobia" e pretendem alterar a lei da imigração, "nomeadamente no que se refere ao fim do sistema de quotas de acesso ao emprego" (a frase é igual à do programa de 2015). A diferença é a atenção dada à comunidade cigana (ausente há quatro anos), para a qual defendem programas comunitários que permitam a inserção escolar.