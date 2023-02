JMJ: Vereadores do PS em Lisboa apresentam queixa contra Moedas alegando recusa de informação

A vereação do PS na Câmara Municipal de Lisboa apresentou esta sexta-feira uma queixa contra o presidente da autarquia, Carlos Moedas, alegando que o autarca se recusou a prestar esclarecimentos sobre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).





A queixa, a que a agência Lusa teve acesso, foi entregue à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e aponta para uma "violação do direito da oposição".Em causa está, explicam os vereadores socialistas, o facto de o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), não ter respondido a um requerimento do PS, no qual são colocadas várias questões sobre procedimentos levados a cabo pela autarquia para a realização da JMJ.Entre as questões levantadas pelos eleitos do PS está o número de contratos celebrados pela autarquia, de despachos, nomeações, contratações e um pedido de informação sobre as empresas consultadas para a construção do altar-palco.O PS acusa ainda o executivo de Carlos Moedas de ainda não ter divulgado o memorando assinado entre todas as entidades envolvidas na organização da Jornada Mundial da Juventude.Nesse sentido, os socialistas requerem que a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos inste, "com urgência", Carlos Moedas a disponibilizar os documentos e a informação pedida."O estatuto do direito de oposição define como oposição a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas dos órgãos executivos das autarquias locais", argumentam.Esta manhã, em conferência de imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou que o custo do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude foi reduzido de 4,2 milhões para 2,9 milhões de euros, sublinhando que "até 25 milhões" do investimento camarário no evento "ficarão na cidade".O autarca social-democrata indicou que depois de revisto o caderno de encargos do altar-palco que será instalado no Parque Tejo-Trancão (e que permanecerá depois do evento), a infraestrutura vai passar de 5.000 metros quadrados para 3.250, enquanto a sua capacidade foi alterada de 2.000 para 1.240 pessoas e a altura foi reduzida de nove para quatro metros.Além da redução do custo deste palco, o principal da JMJ, Carlos Moedas anunciou que a Igreja Católica (em concreto, a organização da JMJ) vai financiar o palco que será instalado no Parque Eduardo VII, uma "estrutura muito leve" cujo custo "poderá ascender aos 450 mil euros".Os custos da JMJ, que decorre de 01 a 06 de agosto, têm estado em destaque depois de ser conhecido que a construção do altar-palco do espaço do Parque Tejo foi adjudicada à Mota-Engil por 4,24 milhões de euros (mais IVA), somando-se a esse valor 1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura.A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.O Papa Francisco estará em Lisboa para participar na JMJ.