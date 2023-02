Dão aulas mas não são professores. Dois mil técnicos especializados pedem reconhecimento

Há nos cursos profissionais das escolas públicas cerca de 2.000 técnicos especializados para a formação que dão aulas, fazem direções de turmas e até de cursos, mas não são considerados professores. Mantém vários contratos completos e sucessivos com o Ministério da Educação (ME), mas tão pouco são integrados nos quadros ou na carreira docente. Também lhes está dificultada a entrada na carreira pelas vias da profissionalização em serviço ou pela via do ensino.