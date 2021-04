Processo BPN ligado a Luís Filipe Vieira arquivado

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, viu arquivados os crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais de que estava indiciado no processo Banco Português de Negócios (BPN). Vieira é presidente do Grupo Inland que em 2003 e 2004 beneficiou de um crédito do banco de Oliveira e Costa no valor de 20 milhões de euros para financiar um aumento de capital no fundo imobiliário BPN Real Estate.







