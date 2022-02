Maria João Baptista: Depois de ligado a ECMO devido a covid-19, 'bebé já saiu dos Cuidados Intensivos'

Correu risco de vida, esteve ventilado 11 dias e ligado a ECMO durante cinco. Agora, já está numa enfermaria, já come "as comidinhas" da dieta normal de um bebé de 13 meses e a expectativa dos profissionais de saúde, que o acompanharam ao longo deste tempo, é que durante a próxima semana possa ter alta. Houve muita gente envolvida neste caso, que acabou por se tornar mediático: do bebé de 13 meses que, na sequência de uma infeção por Covid-19, teve uma inflamação cardíaca e precisou de ser ligado a uma máquina que substituiu temporariamente as funções do pulmão e coração.

"A equipa da Cardiologia Pediátrica, do ECMO e dos Cuidados Intensivos Pediátricos foi muito importante para garantir os cuidados ao bebé. A cada momento, durante a noite, estão dois médicos dentro da unidade, um cardiologista pediátrico além do intensivista, está a equipa do ECMO, os enfermeiros, mas se for preciso também está alguém da Radiologia", detalha Maria João Baptista, diretora clínica do Hospital de São João à SÁBADO.



A especialista, que também é cardiologista pediátrica, falou com a SÁBADO sobre o que está previsto para os próximos dias e em que condições este bebé pode ter alta. E revelou que muitos profissionais de saúde se mobilizaram, voluntariamente, só para ajudar esta criança. "Posso dizer que o cirurgião cardíaco veio de casa, nem sequer estava de serviço, para canular [pôr uma espécie de tubos que servem para ligar à máquina de ECMO] este bebé. Houve uma série de pessoas que não estavam de serviço, que vieram espontaneamente ao hospital, para garantir que ele tinha tudo o que precisava. Mesmo por genuína generosidade e por acreditarem no que fazem. Quando é preciso, está cá toda a gente, seja às duas da tarde ou às 2h da manhã, como foi o caso", conta.