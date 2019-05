A mulher alvejada a tiro junto a um café na zona de Amarante veio a morrer, na tarde desta terça-feira, no Hospital de São João , no Porto, para onde foi levada.

O seu companheiro, um homem de 46 anos, morreu no local após ser baleado na cabeça. Era o proprietário do estabelecimento que fica junto à EN 15 em São Gens, na freguesia de Freixo de Cima, em Amarante.



Em declarações à Agência Lusa, o comandante da GNR Vítor Hugo Meireles explicou que a vítima foi assistida no local do incidente, sempre consciente, mas terá piorado a caminho do hospital, apesar de se manter consciente.