SIRESP

(Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) d

Como tal, o primeiro-ministro afiança que para o Estado passar a deter todo o capital social do SIRESP falta somente a "formalização jurídica" do acordo.



O acordo com a Altice para a nacionalização doemorou mais do que as "próximas horas" anunciadas pelo primeiro-ministro no debate quinzenal de 13 de maio . Quase um mês volvido e no primeiro debate parlamentar com o líder do Governo desde as europeias, António Costa anunciou que "o acordo com a Altice está fechado".De seguida, o também secretário-geral do PS adiantou que "o acordo com a Motorola está genericamente concluído, faltando apenas duas questões". Costa precisou que a negociação com a Motorola, que detém 14,9% do SIRESP, está terminada, no entanto a empresa está a avaliar os dois pontos pendentes.