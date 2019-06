Lucília Gago chamou a atenção para as crianças e os jovens, defendendo que são necessárias medidas preventivas estruturadas e consistentes e que a escola deve estar atenta aos sinais de violência de que a criança possa ser vítima. - Portugal , Sábado.







"Sobre esta criança o tribunal vai ter que mudar o paradigma, porque a mãe morreu, o pai foi preso... Vamos ver quem se vai candidatar: estou convencido que vai ser com o avô ou tio, irmão da mãe, que o vai fazer. Ele pode ficar com os avós, que têm uma reforma de 600 euros e não têm meios para tratar da criança. É uma situação. Ou o irmão dizer que vai dar dinheiro da empresa [em que trabalhava com o pai, suspeito de homicídio] todos os meses para cuidar dele, é outra. Mas podemos ter aqui o irmão de 18 anos, a candidatar-se à guarda e está primeiro que o tio", quanto aos laços familiares. "Nunca nos tinha acontecido que um irmão fosse parte ativa neste caso. Vamos ver as dificuldades da criança e atuar em função disso."



A Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes intervém quanto à aplicação de indemnizações aos que sofreram crimes, seja indiretamente ou diretamente. Nos casos semelhantes aos de Amarante, "os menores acabam por ficar órfãos dos dois progenitores, pois ou perderam ambos a vida, ou um perdeu a vida e o outro acaba detido e condenado a longa pena de prisão", indica o relatório publicado no fim de maio.





Violência doméstica: A vida depois da morte da mãe, dos filhos, da irmã "Uma vez quase passei com o carro por cima dele" Ana, 69 anos, perdeu os dois filhos "A tua avó vai ser a última a morrer." Disse muitas vezes isto ao meu neto. Queria que eu visse a família toda morrer primeiro, para sofrer mais.







E como é tomar uma decisão acerca de ajudar uma vítima de crime? "É mau. Não é fácil. Temos um quadro mental os cinco [Carlos Anjos, Paula Silva, Artur Cordeiro, Fernanda Alves e Pedro Cabeça, que compõem a Comissão] sobre o tipo de crimes, e nunca podemos atribuir indemnizações mais altas que as estimadas pelo Tribunal", explica Carlos Anjos.



Quando os requerentes são menores, os pedidos de indemnização são "normalmente feitos ou pelo Ministério Público em sua representação, por advogado que o representa, ou pela pessoa a quem foram atribuídas as responsabilidades parentais", indica o relatório. As decisões relativas à concessão de indemnizações às vítimas de todas as idades são tomadas com base em relatórios que detalham o estado social e económico da vítima, antes e depois do crime, e quando necessário são pedidas audições.