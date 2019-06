Por estar visivelmente perturbado, as autoridades encaminharam o homem para uma unidade hospitalar e seguiram posteriormente para a morada indicada pelo agressor.



À chegada ao local da habitação da vítima, no Bairro da Rua Alberto Caxinas, o corpo da mulher foi encontrado, sendo o óbito declarado no local.

Um homem de 44 anos entregou-se à polícia após esfaquear a mãe de 78 até à morte durante a noite desta segunda-feira, na Póvoa de Varzim.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, o homicida deslocou-se à esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Póvoa de Varzim cerca das 21h00 desta segunda-feira, afirmando que tinha morto a mãe.