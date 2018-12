Até ao final do ano estão marcados mais 18 dias de greve dos guardas prisionais. Maior parte dos dias de greve foram às horas extraordinárias.

O Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) contabilizou, até esta quarta-feira, 312 dias de greve, só em 2018. 299 dos dias de greve foram referentes às horas extras. Esta terça-feira, no EPL, um motim por parte dos prisioneiros obrigou os guardas a utilizarem balas de borracha, na prisão lisboeta.

Até ao final do ano, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) convocou ainda mais dias de greve até ao fim do ano. A primeira começa esta quinta-feira, 6, e prolonga-se até ao dia 18. Segundo o jornal Público, haverá ainda mais dois períodos de greve: o primeiro entre 19 e 23 de Dezembro. Já o Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional marcou greve entre 15 deste mês e 6 de Janeiro.



O presidente do SNCGP, Jorge Alves, reconhece que a altura do Natal não é ideal para fazer greve, mas afirma que a culpa é do Governo. "Fomos empurrados para isto e temos pena que isto afecte os reclusos", resume.



"Venham pedir humanidade ao corpo da guarda prisional quando não nos tratam como humanos mas como máquinas", respondeu Jorge Alves ao Público, referindo-se às declarações da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, que afirmou: "Do ponto de vista humano não é o período ideal para encetar este tipo de luta. Estou convencida que os guardas prisionais, até pela carreira que escolheram, têm um elevado grau de humanidade".



Os guardas prisionais vão assegurar serviços mínimos durante o período de greve e vão garantir, como é habitual, uma visita semanal e duas horas de recreio ao ar livre, os serviços médicos e de higiene habituais. No entanto, como explica o jornal Público, os bares e as "lojas" onde os reclusos podem obter produtos alimentares e de higiene vão estar fechados.

A greve mais prolongada na prisão de Lisboa, que ocorre desde o início do ano, é às horas extras – habitualmente entre as 16h e as 19h, depois de a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais ter imposto novos horários de trabalho dos guardas prisionais.