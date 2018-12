Cerca de 400 reclusos, das alas A e B da prisão de Custóias, no Porto, amotinaram-se à hora de almoço desta quarta-feira. Foram usadas balas de borracha. Direcção de Serviços Prisionais diz que foi um "protesto pacífico".

Cerca de 400 reclusos, das alas A e B da prisão de Custóias, no Porto, amotinaram-se à hora de almoço desta quarta-feira. À SÁBADO, fonte oficial Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) revelou que se tratou de de um "protesto pacífico" dos reclusos, apesar da imprensa relatar distúrbios e disparos com balas de borracha por parte dos guardas.



"Os reclusos do Estabelecimento Prisional do Porto fizeram um protesto pacífico recusando o almoço e com resistência passiva ao encerramento. Os reclusos foram todos encerrados, tendo o trabalho de encerramento sido efectuado pelos guardas prisionais do Estabelecimento Prisional do Porto", avançou a mesma fonte oficial da DGRSP.



De acordo com o Correio da Manhã, os reclusos recusaram-se a ir para o refeitório almoçar e começaram a causar distúrbios. O mesmo jornal apurou que os cerca de 30 guardas prisionais presentes recorreram a equipamento anti-motim e fizeram disparos com balas de borracha.



Recorde-se que também esta terça-feira ocorreu um motim na Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, com vários detidos a atearem fogo a caixotes do lixo e a atirarem vários materiais dos andares superiores.