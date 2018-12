As greves dos guardas prisionais motivaram motins em três prisões portuguesas diferentes nos últimos dias. A SÁBADO já entrou nas prisões portuguesas e conta-lhe como é a vida dos reclusos nas cadeias portuguesas.





Durante uma greve dos guardas prisionais no Estabelecimento Prisional de Lisboa ( EPL ), os ânimos exaltaram-se quando os presos souberam que teriam de ficar nas celas mais tempo do que o normal. Em protesto, um deles incendiou um caixote do lixo numa das alas. Uma fotografia do incidente não demorou muito a chegar àpor MMS. Eram 8h52 de 25 de Abril. Horas depois, o recluso (que pediu anonimato para se proteger) perguntava de viva voz: "Recebeu a imagem que lhe enviei?"

As conversas decorriam há algumas semanas, sempre em horários previamente combinados e com um companheiro de cela de vigia, para garantir que um guarda não o surpreendesse – e juntasse o aparelho à lista de telemóveis apreendidos. O número tem vindo a crescer. De acordo com a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP), em 2011 foram encontrados 1.090 aparelhos nas prisões portuguesas. No ano passado, o número subiu para 1.211. "É um item muito cobiçado", diz à SÁBADO um ex-recluso, que pediu o anonimato, meses depois de sair do EPL. "É uma forma de mostrar poder."

É também um negócio. Na cadeia, o preço de um telemóvel banal pode variar entre os 200 e os 600 euros. "Depende dos modelos, de ter ou não carregador e Internet para irmos ao Facebook", diz o recluso que enviou a imagem do incêndio. São vários os detidos que alimentam as suas páginas com posts e fotografias tiradas nas celas. Para adquirir um é preciso falar com quem os estiver "a pôr" lá dentro. O dinheiro é depois depositado pela família numa conta bancária indicada. Quando chega a confirmação da transferência, o negócio faz-se. "É sempre um risco. Aquele que o vende é o mesmo que uns dias depois te denuncia", diz o ex-recluso. E a denúncia pode ser aos guardas ou a outros presos. "Eles têm muitos conflitos por causa dos telemóveis. Há grupos que entram nas celas para roubar os outros presos", conta à SÁBADO a mulher de um recluso detido em Custóias. "É uma selva", afirma o detido no EPL. "O melhor é ele estar sempre connosco no bolso."





Ninguém confirma oficialmente a forma como os telemóveis são introduzidos nas cadeias. Mas as várias fontes contactadas pela SÁBADO são unânimes: chegam através dos advogados, de guardas prisionais, nos sacos enviados pelas visitas ou "no cofre": o ânus ou a vagina de um familiar ou de um detido que regresse de uma saída precária. Há uma terceira forma que é quase um código de honra: quando sai em liberdade, o preso deixa o telemóvel na prisão.

A droga e os pagamentos em tabaco

O chamado "cofre" é usado também para introduzir droga nas prisões. "O haxixe é enrolado em látex, colocado na vagina das mulheres e passado durante as visitas. Vi várias vezes raparigas a tirarem-no e a ir directamente para a boca do detido", conta um ex-recluso que passou por várias prisões. O presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SICGP), Júlio Rebelo, lamenta esta situação. "Há15 anos as visitas eram feitas com o preso de um lado de uma mesa e a família do outro. Se houvesse contacto era com as mãos, por cima da mesa. Agora não, é como se estivessem numa esplanada e com contacto físico. É impossível vigiar todos", diz à SÁBADO.

Os presos costumam ser revistados no fim da visita. Mas já estão preparados: "Faz-se um corte na dobra dos boxers ou na de uma camisa e esconde-se lá para evitar a revista. Os negros também têm outra técnica: metem-na na carapinha e passam", explica. A droga é depois usada para consumo pessoal ou vendida a preços inflacionados em relação aos praticados cá fora. Normalmente, o dobro. O pagamento é feito através de depósitos na conta bancária ou em troca de tabaco.