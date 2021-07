Presidente de Angola organiza jantar de anos de António Costa

O primeiro-ministro português afirmou ter ficado "muito sensibilizado" por o presidente de Angola, João Lourenço, organizar hoje o seu jantar de aniversário, mas entende esse gesto, sobretudo, como sinal diplomático sobre as "excelentes" relações luso-angolanas.







AMPE ROGÉRIO/LUSA

António Costa completa hoje 60 anos em dia de cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e João Lourenço encarregou-se de organizar esta noite, no Palácio Presidencial, um jantar para festejar o seu aniversário."Acho que é um gesto carinhoso, simpático que me sensibiliza muito da parte do Presidente João Lourenço e que é, sobretudo, um sinal da excelente relação que hoje existe entre todos nós", declarou o líder do executivo português em declarações aos jornalistas à margem da XIII cimeira da CPLP, em Luanda.Para António Costa, o jantar desta noite, "mais do que propriamente uma festa pessoal, trata-se de um gesto diplomático de grande alcance e significado sobre a intimidade das relações entre Portugal e a Angola, entre os portugueses e os angolanos"."Reflete também a forma como a CPLP parte daqui desta cimeira de Luanda para a nova presidência angolana num novo espírito, o que é muito positivo", considerou o primeiro-ministro.Perante os jornalistas, António Costa disse que também há progressos ao nível das relações luso-brasileiras e referiu que esta manhã, juntamente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu-se com o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão."No final deste mês, o Presidente da República vai participar na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo - um marco importante para a cultura lusófona, depois da tragédia que foi o incêndio neste espaço. Todos colaborámos na reconstrução desse museu", observou.O líder do executivo português afirmou mesmo acreditar que se está perante "um relançamento das relações entre Portugal e o Brasil, que para o ano terão o momento alto com a celebração do bicentenário da independência do Brasil", acrescentou.Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP, que hoje celebra 25 anos.