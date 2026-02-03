Sábado – Pense por si

Presidente da República visita esta tarde as zonas afetadas pela tempestade Kristin

Lusa 13:45
Marcelo Rebelo de Sousa reduziu a sua deslocação a Espanha.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reduziu a sua deslocação a Espanha, reúne-se hoje com o primeiro-ministro e visita zonas afetadas, divulgou o Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa discursa com o símbolo de Portugal ao fundo
Marcelo Rebelo de Sousa discursa com o símbolo de Portugal ao fundo Luís Manuel Neves/SÁBADO

"Atendendo à evolução prevista das condições meteorológicas, o Presidente da República reduziu a deslocação a Espanha, a convite do Rei Filipe VI, a ida e vinda no mesmo dia de sexta-feira, 6 de fevereiro", anunciou a Presidência, sendo que estava previsto que o chefe de Estado viajasse na quinta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se hoje à tarde com o primeiro-ministro e deslocar-se-á a zonas mais afetadas pelas tempestades, refere também uma nota publicada no sítio oficial da internet da Presidência da República.

Na sexta-feira o Presidente da República encontra-se com o Rei de Espanha, Filipe VI, no Palácio Real, em Madrid, onde receberá honras militares e será servido um almoço em sua honra, de acordo com informações da Casa Real espanhola.

Esta visita oficial chegou a estar prevista enquanto visita de Estado, mas foi adiada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido operado de urgência em dezembro passado a uma hérnia.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai isentar de portagens durante uma semana as zonas afetadas pela depressão Kristin, no perímetro que abrangerá trechos da A8, A17, A14 e A19.

