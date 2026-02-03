Sábado – Pense por si

Autocarro com crianças e idosos preso na neve e dois desalojados em Penafiel: tudo sobre o mau tempo

Vem aí a depressão Leonardo que traz chuva, vento e neve até ao fim de semana.

Depois da depressão Kristin, vem aí o Leonardo
Ao Minuto Atualizado Há 6 minutos
Há 9 minutos 03 de fevereiro de 2026 às 09:49

Baixa de Alcácer do Sal outra vez inundada com subida do Rio Sado

A Avenida dos Aviadores em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, voltou a ficar inundada esta terça-feira de madrugada, devido à subida do Rio Sado, que continua com um "nível muito elevado", disse a Proteção Civil. "O rio subiu esta madrugada como prevíamos e, tal como foi alertado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), não está a descer, continua com um nível muito elevado", revelou à agência Lusa o comandante sub-regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio. Por isso, durante a madrugada, "alagou um pouco a marginal do lado da câmara municipal, mas já baixou, e inundou a Avenida dos Aviadores até ao mercado municipal, subindo cerca de um metro, sem baixar", precisou a mesma fonte.
Há 10 minutos 03 de fevereiro de 2026 às 09:47

Miranda Sarmento garante que programa de apoio a vítimas de mau tempo é “fortíssimo”

Há 12 minutos 03 de fevereiro de 2026 às 09:46
Lusa

Caudal do rio Douro subiu no Porto e capitania pede atenção à população

O caudal do rio Douro , na zona da Alfândega, Porto, mas sem impacto para estabelecimentos e moradores, disse o comandante adjunto da Capitania do Douro, reforçando o apelo à população para que se mantenha vigilante. Num ponto de situação cerca das 08:30, Pedro Cervaens disse que, "comparativamente com as noites anteriores, o rio invadiu algumas zonas", mas não provocou inundações nem estragos. "O mais alto foi na Alfândega. Em Miragaia não chegou à cota de referência", disse o comandante adjunto da Capitania do Douro, à agência Lusa.
Caudal do Douro subiu durante a noite
Há 22 minutos 03 de fevereiro de 2026 às 09:36

Autocarro com crianças e idosos preso na neve em Castro Daire

Esta terça-feira, um autocarro que transportava entre 25 e 30 crianças e idosos ficou preso na neve, numa estrada secundária próxima da EN321,  na Serra de Montemuro em Castro Daire. Os passageiros estão em segurança e a ser retirados da viatura pelos bombeiros. Leia mais .
Há 35 minutos 03 de fevereiro de 2026 às 09:23
Lusa

Proteção civil registou 38 ocorrências entre as 00:00 e as 08:30

Em declarações à agência Lusa, Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse que a "noite foi calma, comparativamente aos dias anteriores, não tendo sido reportadas situações significativas". A maioria das 38 ocorrências esteve relacionada com limpezas de via na Grande Lisboa e Região de Coimbra. Quanto à situação do nível das águas, Miguel Oliveira disse que não há alterações significativas, mantendo-se as autoridades a monitorizar a situação, continuando vigilantes para um possível agravamento.
Há 54 minutos 03 de fevereiro de 2026 às 09:04

Miranda Sarmento: "Empresas afetadas pelas tempestades têm muita dificuldade em cumprir"

Obrigações fiscais adiadas: 'Empresas afetadas pelas tempestades têm muita dificuldade em cumprir'
Há 1 hora 03 de fevereiro de 2026 às 08:56
Lusa

Linha do Norte reaberta para comboios de longo curso entre Braga e Lisboa

A circulação ferroviária na Linha do Norte para o serviço de longo curso entre Braga e Lisboa, e a Linha do Minho foi retomada esta terça-feira, prevendo-se a realização de todos os comboios, informou a CP pelas 06:00. De acordo com a empresa será ainda reposto hoje o serviço Intercidades, na Linha da Beira Alta, em todo o trajeto. Numa nota divulgada na rede social Facebook, a CP indica que, na sequência do temporal de quarta-feira, a circulação ferroviária continua suspensa na Linha do Douro, entre a Régua e Pocinho, a Linha do Oeste e os Urbanos de Coimbra.
Há 1 hora 03 de fevereiro de 2026 às 08:54
Lusa

Bombeiros de Leiria já angariaram mais de 52.600 euros para reconstruir o quartel

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria ficou completamente destelhado à passagem da depressão Kristin, tendo uma ação de 'crowdfunding' angariado quase 52.600 euros dos 60 mil necessários para obras, em quatro dias. Com danos profundos na estrutura, os prejuízos são avultados, na ordem dos "milhares de euros", constatou o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, José Almeida Lopes. Há quatro dias, foi lançado um 'crowdfunding' com o objetivo de angariar 60 mil euros. Esta terça-feira, pelas 07:45, já tinham sido arrecadados 52.673 euros, que servirão para reconstruir o quartel, executar obras imediatas para repor a capacidade operacional e substituir equipamentos essenciais perdidos ou danificados.
Quartel dos bombeiros de Leiria ficou sem o telhado
Há 1 hora 03 de fevereiro de 2026 às 08:50
Lusa

Sequências de tempestades são raras e a culpa é do anticiclone dos Açores

O especialista em clima Pedro Matos Soares diz serem raras sequências de tempestades como as da semana passada e explica-as com o anticiclone dos Açores, mas recusa ligá-las às alterações climáticas. Em entrevista à Lusa, o físico da Atmosfera e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa admite que um conjunto de depressões como as da semana passada "não é uma coisa muito frequente", mas relativiza, afirmando: "Sempre tivemos e sempre teremos estes processos, chamados comboios de depressões". Leia a notícia complica .
Há 1 hora 03 de fevereiro de 2026 às 08:48

Inundação causa dois desalojados em Penafiel

Uma inundação, provocada pela chuva forte, no rés-do-chão de um edifício de apartamentos em Penafiel, no distrito do Porto, disse esta terça-feira o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa. A ocorrência, provocada por chuva forte, foi registada às 23:05 de segunda-feira na freguesia de Termas de São Vicente. À Lusa, cerca das 06:00, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa indicou que duas pessoas ficaram desalojadas, sendo acolhidas em casa de familiares. "Os bombeiros estão agora a efetuar limpezas e a proceder à bombagem da água", acrescentou.
Há 1 hora 03 de fevereiro de 2026 às 08:46
Lusa

O que esperar da depressão Leonardo

Portugal continental irá começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo "inicialmente com a aproximação ao Baixo Alentejo e Algarve de um sistema frontal a ela associado, a partir do final da tarde" de hoje, "com precipitação persistente e por vezes forte e rajadas de vento que podem atingir 75 quilómetros/hora no litoral a sul do Cabo Mondego e 95 quilómetros/hora nas terras altas", segundo o IPMA. Leia mais .
Depressão Ingrid traz frio e neve: Veja as imagens do norte do País pintado de branco
Há 1 hora 03 de fevereiro de 2026 às 08:44
Isabel Dantas

Mau tempo continua até ao fim de semana

Ainda mal refeito da depressão Kristin o país vai agora receber a depressão Leonardo a partir da tarde de hoje, que promete trazer muita vento, chuva, agitação marítima e queda de neve até ao fim de semana. Nas regiões de Coimbra e Leiria, muito afetadas pela última intempérie, procede-se ainda às limpezas e reparações, sobretudo dos telhados das habitações. Dez pessoas morreram na sequência do mau tempo.  
Mau tempo causa estragos: edifícios danificados e vias cortadas
