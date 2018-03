sobre os incêndios registados em Outubro vai ser considerado no âmbito do inquérito aberto na altura pelo Ministério Público.



"As investigações relacionadas com os incêndios de Outubro prosseguem. Estas investigações, desde logo as respeitantes a incêndios com vítimas mortais, não têm arguidos constituídos", disse a PGR, em declarações à Lusa.

rios inquéritos existentes não têm arguidos constituídos.

O documento elaborado pela comissão técnica independente concluiu que falhou a capacidade de "previsão e programação" para "minimizar a extensão" do fogo na região Centro (onde ocorreram as mortes), perante as previsões meteorológicas de temperaturas elevadas e vento.



a Autoridade Nacional de Protecção Civil pediu um reforço de meios para combater estes incêndios devido às condições meteorológicas, mas não obteve "plena autorização a nível superior", e a actuação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi "limitada" por falhas na rede de comunicações: "Em algumas fases das operações, não foi possível referenciar o posicionamento dos meios envolvidos em diversos teatros de operações".



Com Lusa

Responsáveis operacionais e políticos podem vir a responder criminalmente pelos incêndios que ocorreram essencialmente no centro do País em Outubro de 2017, que vitimaram mortalmente 48 pessoas. De acordo com o Público, esta hipótese é assumida por uma fonte ligada às investigações.A mesma fonte indica ainda que o relatório da Comissão Técnica Independente poderá ser essencial para o desenrolar dos inquéritos. A Procuradoria-Geral da República confirmou esta quarta-feira que o documentoA Procuradoria confirmou ainda que nos váSegundo o Público, pode estar em causa crime de homicídio por negligência devido à recusa de reforço de meios de combate ou à omissão em pré-posicionar operacionais e mateiriais, sendo que estas medidas poderiam ter minimizado o impacto dos incêndios.O mesmo relatório indica ainda que