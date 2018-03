Duas das federações de bombeiros com maior capacidade operacional no combate aos fogos manifestaram a sua indisponibilidade para participar em operações de ataque ampliado aos incêndios. Estas manobras ocorrem em fogos maiores, que não são controlados nos primeiros 90 minutos depois da primeira intervenção ou que se revelem de difícil domínio.

De acordo com o jornal Expresso, as federações de Aveiro e Setúbal querem resposta do Governo quanto ao papel dos bombeiros no combate aos fogos. Os bombeiros do Porto podem juntar-se ao protesto.

Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, explicou ao semanário que razões de queixa são muitas e que se nada for feito, os bombeiros voluntários "estarão indisponíveis para integrar o dispositivo da Autoridade Nacional de Protecção Civil". Contudo, a Liga indica que "o socorro às populações" será dado, mas fora do dispositivo da Protecção Civil.

Porto, Aveiro e Setúbal têm "mais músculo, mais bombeiros e mais viaturas".

Até ao fim do mês, a lei orgânica da Autoridade Nacional da Protecção Civil será revista. Mas segundo o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, não haverá mudanças na estrutura quando começar a época dos incêndios. "Todos os comandos estarão ocupados", garantiu.

Na época de incêndios de 2018, haverá novos elementos da GNR, um reforço de sapadores florestais, 21 novos técnicos intermunicipais, 55 novos vigilantes da natureza, 200 novos guardas florestais, e 79 equipas de bombeiros profissionais.