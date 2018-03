Rui Rio utilizou o relatório da comissão técnica independente para exigir responsabilidades políticas. O Governo tinha a experiência de Pedrógão e mesmo assim não emendou as coisas", disse o presidente do PSD esta sexta-feira, em conferência de imprensa na sede do Porto, avança o Observador.

"Sou presidente do PSD há poucas semanas mas já se percebeu que não faço demagogia, não procuro tirar dividendos políticos para lá daquilo que é normal, não critico o governo por tudo e por nada, e na governação em certas medidas até o apoio, mas este assunto é muito sério, morreram muitas pessoas, portanto têm de ser apuradas as responsabilidades políticas", afirmou o dirigente social-democrata.

Para Rui Rio, o Governo falhou porque "ignorou o aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que alertou três dias antes para o dia mais perigoso do ano". Além do mais, defende, falhou porque não disponibilizou os meios necessários.

O líder do PSD pretende "pressionar" o Governo a fazer as coisas de forma diferente – anunciando que vai, na segunda-feira, ouvir bombeiros e associações de vítimas e ainda chamar ao Parlamento o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e os técnicos responsáveis pelo relatório.



Sobre a acção de limpeza das florestas que o Governo agendou para sábado, Rio disse ter "algum mérito porque sensibiliza as pessoas para a limpeza". Contudo, o líder do PSD não se poupou a críticas: "Não somos ingénuos e sabemos que o Governo está a fazer uma acção de marketing para desviar as atenções", disse.