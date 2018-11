O Presidente da República, em declarações em directo aos jornalistas, garantiu que irá acompanhar as operações de resgate da pedreira em Borba e avisa que estas ainda podem demorar algum tempo, pedindo "paciência" para os que querem encontrar uma resposta rápida sobre o acidente que já vitimou duas pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta terça-feira o local do acidente em Borba, Évora, "sem perturbar os trabalhos" e disse que ouviu e apoiou "o esforço que está a ser feito por todos".Além de comentar rapidamente o deslizamento de terras da pedreira em Borba, o Presidente prometeu que irá ou que se fará representar nos funerais das vítimas, assim que tiver conhecimento dos mesmos, manifestando a sua intenção de os apoiar neste momento. Aproveitou ainda para enviar as suas condolências aos familiares das duas vítimas.