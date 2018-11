Num relatório interno, de 2016, a IP deu uma nota de 4,9 em 8 às estradas nacionais. Em Borba, duas pessoas morreram e três estão desaparecidas depois de um deslizamento de terras que destruiu uma estrada.

Numa nota de zero a oito, a rede rodoviária nacional tinha, em 2016, um estado de 4,9. A avaliação é das Infraestruturas de Portugal, e incluiu pavimentos, pontes, túneis e viadutos. Foi revelada, em Março, à SÁBADO por fonte oficial da empresa.



Na época, também fazia referência aos 5,3 conseguidos pela ferrovia, o que colocava ambas as redes "num estado de condição razoável", admitia a IP.

Esta qualificação, feita em quatro níveis qualitativos, faz parte do Relatório do Estado da Infraestrutura relativos a 2016. Este "documento interno, actualizado anualmente", explicou fonte oficial à SÁBADO, faz a "inspecção e diagnóstico" não para "identificar [os] pontos que exigem acção imediata, mas antes promover uma priorização ao nível do investimentos de renovação e reabilitação que se pretendem desenvolver a médio prazo".



CDS pede lista de riscos

Entretanto, na sequência do deslizamento da estrada municipal perto de uma pedreira em Borba, o grupo parlamentar do CDS perguntou ao Ministério do Planeamento se existe "uma listagem das infraestruturas em risco e um plano de segurança associado a cada uma delas".



Primeiro corpo já retirado da pedreira de Borba

Cerca das 15h30, foi retirado o corpo de uma das vítimas mortais do deslizamento de terras em Borba de dentro da pedreira.

A Protecção Civil fez, ao meio-dia, um ponto de situação acerca das operações de busca e resgate na pedreira em Borba, onde esta segunda-feira um deslizamento de terra matou pelo menos duas pessoas, deixando mais vítimas submersas.



"A situação é instável, dinâmica, e há deslizamentos a correr", afirmou o comandante distrital de Évora, da Protecção Civil.



Em termos de desobstrução e desencarceramento, serão usadas gruas e motobombas para escoar a água. "Noutro local da pedreira, com deslizamento mais significativo, vamos usar equipa de detecção com apoio de uma grua para identificar o local onde está ou estão as viaturas", relatou.

"Temos que conjugar todas as acções com condições meteorológicas presentes e futuras. Temos motobombas de grande capacidade para drenar a água. Se as condições de segurança o permitirem, vamos iniciar uma delicada operação de desencarceramento e desobstrução com uma grua. Noutro local da pedreira, com deslizamento mas significativo, vamos usar uma equipa de detecção com apoio de uma grua para identificar o local onde está a ou as viaturas", acrescentou.

Duas pessoas, o maquinista e o auxiliar da retroescavadora, morreram, e três estão desaparecidas na sequência do deslizamento de terras em Borba, que fez com que parte da estrada municipal 255 desabasse. Os desaparecidos viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta que foram arrastados para dentro da pedreira com 50 metros de profundidade quando passavam na estrada que ruiu.



Com Leonor Riso