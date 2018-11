O social-democrata Ribau Esteves, vice-presidente da ANMP, refere que associação espera há um ano por resposta do Governo sobre a criação de um fundo para qualificar a rede viária.

O país está a falhar a dois níveis: não há investimento nas infraestruturas públicas e falta cooperação entre as diversas estruturas do Estado, do governo às Infraestrturas de Portugal (IP), passando pelo pelos municípios. A perspectiva é do social-democrata José Ribau Esteves, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), e vêm na sequência da queda de um troço de uma estrada municipal em Borba na segunda-feira, 19.



"O País tem que ter consciência que é preciso investir regularmente para requalificar em estradas, hospitais e é preciso dinheiro – é uma opção em que o País tem que apostar, ainda por cima [quando] pagamos muito em impostos petrolíferos e os carros são um dos principais [motivos de] desgastes, além das condições climatérias, das estradas."



Há cerca de um ano, recorda à SÁBADO o autarca de Aveiro, a "ANMP propôs ao Governo que se criasse um fundo para financiar os municípios para qualificar a rede viária. Nada foi feito."



As autarquias poderiam ter mais meios disponíveis, sublinha. Em primeiro lugar, diz Ribau Esteves, a nível financeiro. Esse é um dos motivos, avança, porque a ANMP não aceitou ainda receber estradas no âmbito do processo de descentralização: "Estamos a ultimar com o governo [o processo]. Um dos objectivos era passar para as Câmaras várias estradas, troços de estradas nacionais, nomeadamente dentro de áreas urbanas, para serem as Câmaras a tratarem delas. Estradas que há muitos anos estão em mau estado e a negociação foi curta porque o Governo disse-nos que não tinha condições de colocar a devida dotação financeira, que é um principio estabelecido na descentralização, agarrado a uma competência vai a dotação."



Depois, meios técnicos. Esta manhã, na TSF, já o bastonário da Ordem dos Engenheiros tinha alertado para a falta de engenheiros nos serviços municipais para fazerem a avaliação das estruturas públicas. O autarca social-democrata concorda com Carlos Mineiro Alves: "Há câmaras com capacidade técnica e outras não", mas sublinha que "o mercado, quando não temos capacidade técnica, compramos no mercado serviços de empresas privadas ou públicas. O País têm várias entidades com competência técnica para prestar serviço a esse nível, exige-se mais cooperação e mais investimento", sublinhou.