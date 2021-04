Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António demite-se

A presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, demitiu-se do cargo após ser detida por corrupção esta quarta-feira. A demissão foi tornada pública através de um comunicado emitido pela Câmara de Vila Real de Santo António.







"Com vista a assegurar o normal funcionamento da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, a Presidente da Câmara Municipal, Maria da Conceição Cabrita, renunciou ao seu mandato com efeitos imediatos", pode ler-se no comunicado.Conceição Cabrita foi detida por alegado recebimento indevido de vantagem e abuso de poder, pela venda de um terreno junto à praia de Monte Gordo, avaliado em sete milhões de euros, mas que foi vendido por 5,6 milhões.A ex-autarca foi um dos quatro detidos no âmbito de uma investigação levada a cabo pela pelo DIAP Regional de Évora, que levou a Polícia Judiciária a fazer "cerca de duas dezenas de buscas, designadamente domiciliárias, em estabelecimentos e escritórios de advogados", no Algarve, Lisboa, Leiria e Ourém. Nesta "Operação Triângulo" foram detidos também um trabalhador da Administração Pública e dois empresários.Segundo a investigação, Conceição Cabrita será suspeita de "atuação ilícita" na intermediação de um negócio, de compra de imóvel, propriedade do município, na praia de Monte Gordo, tendo beneficiado "da colaboração de funcionários, bem como outros intervenientes".Nas buscas, "foram apreendidos vários documentos, objetos, e, matéria probatória, que irá ser analisada". Em causa estarão, segundo a PJ, "factos suscetíveis de integrarem a prática dos crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder"."Os arguidos detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação", como adianta o mesmo comunicado.Entre 2013 e 2017, Conceição Cabrita foi vice-presidente do município, tendo assumido a presidência da autarquia em outubro de 2017, mas já havia anunciado que não se recandidatava a um novo mandato este ano.