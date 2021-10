Presidente da AML não será Galriça Neto. Mas o que é que isso interessa?

É o partido com mais deputados que elege o presidente da AML. Mas as negociações estão em curso.

Com maioria na Assembleia Municipal de Lisboa, o PS pode eleger como presidente Rosário Farmhouse. Mas isso não é certo e há negociações de bastidores em curso.



Só há uma coisa que parece certa: Isabel Galriça Neto, a cabeça de lista da coligação Novos Tempos, não deverá ser a próxima presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Apesar de liderar a lista que mais votos teve, a maioria dos deputados será do PS, porque foram os socialistas que ganharam mais juntas (13 contra as 10 do PSD) e, com esse resultado, confirmaram uma maioria de esquerda naquele órgão.



Por tradição, é o partido com mais deputados que elege o presidente da AML, havendo depois dois lugares na mesa para os restantes partidos.