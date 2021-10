Costa: Enquanto cidadãos partilhamos "revolta geral" e "perplexidade" com fuga de Rendeiro

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que os membros do Governo, individualmente "enquanto cidadãos", partilham da "revolta geral e da perplexidade" face à fuga do antigo presidente do BPP João Rendeiro, escusando-se a mais comentários sobre o caso.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

António Costa respondia a José Luís Ferreira, do Partido Ecologista "Os Verdes", no debate sobre política geral que decorre na Assembleia da República, na sequência de uma pergunta sobre o caso de João Rendeiro, que apesar de condenado, tinha passaporte e foi para o estrangeiro, antes da execução da pena, comunicando entretanto que não tenciona regressar.O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) estava apenas sujeito ao termo de identidade e residência, não se tendo considerado haver risco de fuga."Relativamente à fuga do doutor João Rendeiro obviamente o Governo, individualmente enquanto cidadãos, todos nós partilhamos da revolta geral e da perplexidade de como é que tal foi possível", começou por dizer Costa.O primeiro-ministro acrescentou que "como Governo, e devendo respeitar o princípio da separação e a interdependência de poderes", não iria comentar "as vicissitudes judiciais dessas matérias".Para o deputado do PEV, este caso e mais recentemente as revelações de movimentos financeiros danosos como os 'Pandora Papers', convocam à reflexão sobre a "imoralidade que representam os paraísos fiscais"."De facto, já todos percebemos para que servem e a quem servem os paraísos fiscais: servem as grandes fortunas e as grandes empresas e servem para que essas grandes fortunas não paguem impostos e escondam dinheiro. Ora, a nosso ver, o Estado não pode compactuar com mecanismos utilizados exatamente para fugir ao pagamento das obrigações fiscais e para esconder dinheiro", argumentou.Na resposta, Costa recordou que "por proposta dos 'Verdes', no Orçamento do Estado para 2021 foram introduzidas duas medidas muito importantes: uma é que não haveria qualquer tipo de apoio público, mesmo no âmbito do combate à covid-19, a entidades sediadas em paraísos fiscais e o agravamento das taxas de IMI [mposto Municipal Sobre Imóveis] e IMT [Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis] na aquisição de imóveis por parte dessas entidades""Portugal continua e tem estado muito ativo, quer no âmbito da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico], quer no âmbito da União Europeia relativamente à adoção de medidas internacionais para combater essa praga dos benefícios fiscais", destacou o primeiro-ministro.