Incêndios: Dominado fogo em localidade de Sintra que continua a mobilizar 185 operacionais

O incêndio em mato que deflagrou hoje, pelas 15:40, na localidade de Almornos, em Sintra, no distrito de Lisboa, "foi dominado pelas 18:06", mantendo-se no combate 185 operacionais, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).







Pedro Noel da Luz

Pelas 18:15, estavam no combate ao fogo em zona de mato 185 operacionais e 54 veículos, disse fonte do CDOS de Lisboa, em declarações à agência Lusa, referindo que, dos cinco meios aéreos que participaram na operação, estão ainda dois no local, mas "em breve" vão ser desmobilizados.A mesma fonte não tem informação de que tenha sido necessário evacuar habitações, nem de casas ameaçadas pelas chamas, nem de estradas cortadas devido ao incêndio.Questionado sobre a existência de feridos, o CDOS de Lisboa assegurou que "não há qualquer tipo de vítima a registar".Segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disponibilizada 'online', o incêndio em mato começou pelas 15:40, na localidade de Almornos, freguesia de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, no concelho de Sintra.O fogo chegou a ter "duas frentes ativas" e mobilizar cerca de duas centenas de operacionais, apoiados por meia centena de veículos e cinco meios aéreos, segundo informação da Proteção Civil.