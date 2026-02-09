Presidenciais: Seguro e Ventura empatam em sete freguesias

Tratam-se de freguesias de pequena dimensão, oscilando entre os 484 eleitores que escolheram os dois candidatos em Carreiras de São Miguel e Carreiras de Santiago e os 84 de Nave.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

António José Seguro e André Ventura empataram em sete freguesias na segunda volta das eleições presidenciais deste domingo, de acordo com os dados oficiais até agora divulgados.



António José Seguro e André Ventura DR

Nas uniões de freguesias de Bárrio e Cepões (Ponte de Lima), Vila Seca e Santo Adrião (Armamar), Carreiras de São Miguel e Carreiras de Santiago (Vila Verde) e nas freguesias de Vale de Gouvinhas (Mirandela), Talhas (Macedo de Cavaleiros), Nave (Sabugal) e Baraçal (Celorico da Beira) os dois candidatos que passaram à segunda volta empataram em número de votos.

Tratam-se de freguesias de pequena dimensão, oscilando entre os 484 eleitores que escolheram os dois candidatos em Carreiras de São Miguel e Carreiras de Santiago e os 84 de Nave.

António José Seguro tornou-se hoje o Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991, obtendo cerca de 67% dos votos contra 33% do seu adversário, André Ventura.