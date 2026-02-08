Seguro: “Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracria”

António José Seguro foi o candidato mais votado com 66,82%, numa altura em que estão 3.239 freguesias apuradas

Primeira palavra de Seguro é para vítima das tempestades da última semana. “A solidariedade dos portugueses foi heroica, mas não pode substituir a responsabilidade do Estado”, insta o Presidente eleito esta noite. “Não aceitarei burocracias na chegada dos apoios” a quem perdeu casa ou local de trabalho.



António José Seguro discursa após vencer as eleições AP Photo/Ana Brigida

“Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia afirmou Seguro, acrescentando uma palavra para Ventura. “A partir de hoje deixamos de ser adversários e temos agora o dever de trabalhar juntos para um Portugal mais desenvolvido e mais justo”.

Seguro reafirma independência e liberdade. Presidente eleito promete lealdade ao Governo e ao Parlamento: “Jamais serei um contrapoder”. Promete mandato norteado pela transparência e ética e a pensar num “Portugal de excelência e justo”.

“A vida do PS é com o líder do PS. Tenho muito orgulho no meu passado e nas minhas raízes, mas não tenho atividade partidária há 11 anos, nem terei nos próximos cinco anos”, respondeu Seguro a uma pergunta da agência Lusa.