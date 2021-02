Retirar (ou não) os brasões da Praça do Império? Eis os argumentos

Os brasões florais na Praça do Império, em Belém, regressaram à ordem do dia. Quase cinco anos depois da Câmara Municipal de Lisboa aprovar a renovação do jardim, sem prever a recuperação dos brasões florais referentes às capitais de distrito, das ilhas e ex-colónias portuguesas, a empreitada já foi adjudicada e já tem os dias contados até à sua conclusão — e com a novidade vieram novos protestos.



Quem está contra chama-lhe "talibanismo cultural". Segundo a petição "Contra o apagamento dos brasões da Praça do Império", que tinha mais de 10 mil signatários, entre eles o antigo ministro Bagão Félix e o antigo presidente da Câmara de Lisboa Carmona Rodrigues, o projeto encomendado pela câmara de Lisboa tem "o propósito claro, indisfarçável e puramente ideológico de remover os brasões, em particular os que aludem ao antigo Ultramar português".



Segundo a autarquia, a intenção do projeto é recuperar o desenho original do jardim, em 1940, da autoria de Cotinelli Telmo, que não continha os brasões florais. "Era minimalista do ponto de vista da sua vegetação" e pretendia "valorizar o Mosteiro dos Jerónimos", disse o presidente da câmara Fernando Medina, numa sessão plenária da Assembleia Municipal. Olhando para o contrato de cerca de 730 mil euros, assinado com a empresa vencedora do concurso público, a Decoverdi, Plantas e Jardins, o projeto deverá ser executado em 120 dias, aos quais acresce um ano para manutenção de espaços verdes.