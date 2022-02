Preços dos alimentos sobem mais que noutros períodos de seca

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A seca fez aumentar os custos da produção agrícola e pecuária o que leva a um aumento do preço dos alimentos para os consumidores, mas a subida dos preços causada por esta seca tem sido superior relativamente aos outros anos de seca, avança o Jornal de Notícias: em janeiro, os preços dos produtos agrícolas subiram mais de 4% face a 2021, mas a inflação é quase o dobro da registada em 2017/18 e quatro vezes maior do que em 2005/2006, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).







Ao diário, os agricultores apontam outros motivos para o aumento do preço, como a subida acentuada dos combustíveis, que fez disparar os custos com matérias-primas, eletricidade e transportes. Pão, cereais, carne, peixe, legumes e leite são alguns dos produtos que viram os seus preços aumentar de forma substancial.

Cerca de 91% do país está agora em seca extrema ou severa.