Praia fluvial em Vila de Rei evacuada por precaução e por causa do fumo

Além disso, disse o autarca, o fumo também contribuiu para a evacuação daquele espaço de lazer.



A estrada nacional 2 (EN2), entre Vila de Rei e Sertã, nas proximidades da Cumeada, está cortada ao trânsito devido ao incêndio.



"Não se passa mesmo. Até há meios operacionais que não conseguem passar", disse.



O vice-presidente disse também que três aldeias estão próximas das chamas e em "perigo", nomeadamente Monte Novo, Fouto e Relva do Boi.



Às 18:00, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, há quatro incêndios nos concelhos de Vila de Rei e Sertã.



Na Sertã, há três incêndios que mobilizam mais de 250 bombeiros, 13 meios aéreos e 60 viaturas.



Em Vila de Rei, o incêndio mobiliza às 18:00, 157 bombeiros, 48 viaturas e quatro meios aéreos.



O incêndio de Vila de Rei, de acordo com Paulo César, tem duas frentes ativas, uma delas a progredir em direção a um dos incêndios da Sertã.



O autarca disse também que o incêndio lavra numa zona de eucalipto e pinho, de regeneração natural, e que a região está a ser atingida por ventos fortes.

A praia fluvial do Bostelim, em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, foi hoje evacuada por precaução, na sequência de um incêndio que atinge aquela região desde as 14:50, disse fonte da Câmara local. O vice-presidente do Município de Vila de Rei, Paulo César, explicou à agência Lusa que o facto de várias autocaravanas utilizarem aquele local, poderia criar uma situação de pânico numa eventual necessidade de operações mais intensivas naquele local.