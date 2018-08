Praia de Matosinhos com bandeira azul arriada e banhos de mar desaconselhados

Detectado um escorrimento de "lamas" da ETAR. Praia deve abrir segunda-feira.

A bandeira azul da Praia do Cabo do Mundo, em Matosinhos, foi arriada e os banhos de mar desaconselhados até pelo menos à próxima segunda-feira devido a um escorrimento de "lamas" da ETAR detectado, disseram fontes oficiais.



Em declarações à Lusa, Rodrigues de Campos, comandante da Zona Marítima do Norte, explicou que está "içada a bandeira vermelha" e foi "arriada a bandeira azul da Praia do Cabo do Mundo", porque foi detectado um "escorrimento para o mar" na sexta-feira passada e que alegadamente a origem é de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que existe em Leça da Palmeira (Matosinhos). "A Agência Portuguesa do Ambiente está a desaconselhar os banhos nesta praia", adiantou a mesma fonte da autoridade marítima.



"Um escorrimento de uma ribeira, que alegadamente é proveniente de uma ETAR em Leça da Palmeira, começou na sexta-feira [dia 3 de Agosto] na Praia Cabo do Mundo" e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) "classificou a praia com banhos desaconselhados", porque poderia "colocar em causa a saúde pública", acrescentou aquele responsável.



Rodrigues de Campos acrescentou que os serviços da Câmara de Matosinhos "estão a proceder à limpeza da areia".



A Lusa contactou fonte do gabinete de imprensa da Câmara de Matosinhos que confirma que um "camião foi buscar lamas à ETAR", derramou "uma pequena quantidade na estrada" e a operação de limpeza da via acabou por "sujar a conduta de águas pluviais que drena para uma praia não concessionada, entre o aterro e o Cabo do Mundo".



"Por precaução" decidiu-se que seria "preferível interditar a Praia do Cabo do Mundo até à realização de análises, na segunda-feira, dia 6 de Agosto", refere a mesma fonte da Câmara.



A Câmara de Matosinhos acredita que a praia possa vir a ser reaberta na segunda-feira com bandeira azul, tendo em conta a "pouca quantidade derramada" para o areal.