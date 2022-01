PPP em Loures acaba já amanhã, mas novo conselho de administração está incompleto

Falta as Finanças nomearem vogal com o pelouro financeiro. ARS também não diz quem é o gestor de contrato ou o conselho fiscal.

É já amanhã, terça-feira, 18 de janeiro, que o Hospital Beatriz Ângelo deixa a esfera privada para, no dia seguinte, se tornar empresa pública, com o nome Hospital de Loures, EPE. Todavia, as Finanças ainda não escolheram o administrador com o pelouro financeiro.



Segundo a lei, aprovada já por este Executivo, o vogal responsável por esta área financeira deve ser nomeado pelas Finanças, mas fonte oficial do gabinete de João Leão disse à SÁBADO que "o Ministério das Finanças ainda não indicou o nome do vogal". Nem adiantou quando o fará.



Desde dezembro que a enfermeira e economista Rosário Sepúlveda, como presidente, e Rui Moreira (licenciado em Direito e curso em gestão de executivos, como vogal executivo) estão nomeados para o conselho de administração. Falta agora o responsável pela pasta financeira.



Silêncio da ARS