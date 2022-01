Litígio com PPP: Governo recorre de indemnização de 18,2 milhões ao Beatriz Ângelo

O Estado vai recorrer da indemnização de 18,2 milhões de euros que devia pagar ao Hospital de Loures pelo tratamento de doentes com VIH/SIDA em ambulatório.



Em outubro, o tribunal arbitral condenou o Estado (representado pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo) a pagar €18.290256 "como remuneração do tratamento de doentes com VIH Sida nos anos de 2012 a 2019 inclusive" e ainda outro valor para os anos subsequentes (2020 e parte de 2021) e contabilizado até à data da decisão.



Ora, segundo o despacho assinado pelos secretários de Estado das Finanças, João Carvalho Mendes, e da Saúde, Diogo Serra Lopes, e publicado esta quinta-feira, 13, em Diário da República, "por não se conformar com a decisão arbitral e por considerar que se verificam em concreto fundamentos para agir junto dos tribunais administrativos" o Estado vai intentar uma ação contra esta decisão.