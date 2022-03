Litígio com PPP: Estado contesta indemnização de 1,5 milhões ao Hospital de Braga

O Estado português vai contestar as indemnizações com um valor total superior a 1,5 milhões de euros devidos ao Hospital de Braga.



A condenação foi decidida pelo tribunal arbitral a 31 de janeiro último e diz respeito a dois processos, segundo se lê na decisão publicada a 7 de março em Diário da República.



O primeiro, no valor de 837.562 mil euros (mais 8% de juros de mora, calculados pelo Tribunal arbitral em 99.497,78 euros) é relativa ao litígio sobre o valor devido a este hospital, enquanto Parceria Público-Privada (PPP) pelo tratamento para a hepatite C, entre 1 de janeiro de 2018 a 31 de agosto de 2019.



O segundo, de 563. 327,67 (mais 66.920,24 euros de juros de mora) "a título de responsabilidade contratual pela violação do n.º 8 da cláusula 28.ª do contrato de gestão, relativo ao período de 1 de julho de 2016 até 31 de agosto de 2019", lê-se no mesmo documento, que esclarece que esta condenação está relacionada com os subsistemas de saúde.



Ora, num despacho assinado pelos secretários de Estado das Finanças, João Mendes, e da Saúde, Diogo Serra Lopes, o governo decide agora nomear a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) "como representante do Estado Português" para agir junto dos tribunais administrativos. Estão definidas duas vias possíveis: o pedido de anulação ou o recurso da decisão.



O Hospital de Braga deixou de ser uma PPP gerida pelo Grupo Mello Saúde em agosto de 2019.