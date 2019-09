Milhares de pessoas reuniram-se, na tarde desta sexta-feira, em Lisboa, em defesa do combate às alterações climáticas, o culminar de um ano marcado pela intensificação de protestos contra os combustíveis fósseis e a favor da transição energética para as fontes renováveis.

Numa ação em que adolescentes e estudantes lideraram a marcha pela preservação do ambiente, ativistas e manifestantes de todas as faixas etárias marcharam do Cais do Sodré à Praça D. Pedro II, no Rossio, impelidos por gritos de "Não há Planeta B", "Justiça Climática já" e "Menos conversa, mais ação".

"Gás, petróleo, carvão, deixá-los no chão", "Com o petróleo andamos para trás" e "Governo, escuta, o povo está em luta" foram alguns dos outros motes que se ouviram na marcha, acompanhados de cartazes pró-veganismo, anti-capitalismo e de apoio à ativista sueca Greta Thunberg.

A chamada Greve Climática Global, marcada para esta sexta-feira em diversas capitais do mundo, realizou-se no último dia da semana mundial pelo clima, de 20 a 27 de setembro. A ocasião ficou marcada pela incapacidade dos líderes mundiais em estabelecer metas concretas para a renovação das fontes energéticas globais na Cimeira do Clima da Organização das Nações Unidas.

Foi na Cimeira que Thunberg acusou a comunidade internacional de oferecer promessas vazias para o problema do clima, avisando que "todas as gerações futuras" estarão atentas para o assunto. O secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou os países que subsidiam a indústria dos combustíveis fósseis e "alimentam furacões, espalham doenças tropicais e potenciam o conflito"

No final do encontro internacional, apesar de 65 países se terem comprometido a adotar políticas para eliminar emissões até 2050, as duas nações mais poluentes desapontaram: a China recusou comprometer-se com mais medidas, e os Estados Unidos, que prometeram abandonar os Acordos de Paris, mantiveram o silêncio ao longo de toda a Cimeira.

Com uma adesão semelhante à verificada nas outras manifestações pelo clima deste ano em Lisboa - as greve climáticas estudantis de 15 de março e 24 de maio - o movimento teve o apoio de núcleos partidários do Partido Socialista, Partido Social Democrata e Bloco de Esquerda, além de organizações como a Climáximo, a Extinction Rebellion Portugal ou a Amnistia Internacional.

Na concentração da chegada à Praça do Rossio, fizeram-se ouvir algumas das reivindicações dos grupos que se fizeram presentes, entre elas, a redução das fontes de poluição, o cancelamento de todos os contratos de exploração de combustíveis fósseis, a promoção da transição total para a produção e consumo de energias renováveis e a melhoria e incremento dos transportes públicos.

Também em discussão esteve o repúdio dos ISDS (investor-state dispute settlements), provisões de acordos internacionais como o Tratado Transatlântico que permitem a empresas privadas processar estados soberanos pela implementação de medidas ambientais se considerarem que essas medidas interferem com o seu negócio.

Os últimos cinco anos foram os mais quentes alguma vez registados, segundo um relatório da Organização Mundial do Clima divulgado no passado domingo. As emissões de dióxido de carbono nunca estiveram tão elevadas, e estima-se que a temperatura média da Terra aumente em 3 graus - valores catastróficos segundo a mesma organização - até ao final do século.