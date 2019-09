A 23 de setembro, arranca a cimeira de Ação Climática das Nações Unidas, em que a ativista Greta Thunberg vai discursar num comício junto à sede da ONU. Até lá, esta sexta-feira é dia de greve estudantil pelo clima e são esperadas centenas de estudantes nas ruas, por todo o mundo.

Na véspera, um relatório da Federação Internacional da Cruz Vermelha revelou que, em 2050, cerca de 200 milhões de pessoas vão precisar de ajuda internacional para sobreviver aos desastres naturais, alguns deles criados pelas mudanças climáticas. Tal ocorrerá caso as emissões de gases de estufa não sejam reduzidas.

A estimativa aplica-se às pessoas que vivem com dez dólares (nove euros) ou menos por dia e que não conseguem recuperar das perdas como casas destruídas. Também não integra o dinheiro que terá que ser gasto pelos governos de cada país.

Secas, tempestades severas, cheias e grandes incêndios vão levar ao aumento das pessoas que necessitarão de ajuda. Os estragos criados pelas alterações climáticas vão custar mais 6 mil milhões de dólares ao mundo, por ano, a partir de 2030. "Se os números continuarem a crescer será algo realmente esmagador", afirmou Francesco Rocca, presidente da Federação, à Reuters. "E já é difícil para nós conseguir ajudar todas as pessoas com necessidades."

Atualmente, 108 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária depois de serem atingidas por desastres naturais, como furacões.

As temperaturas a nível mundial deverão sofrer um aumento de 1.5ºC entre 2030 e 2052, se o aquecimento global continuar a este ritmo, indicaram as Nações Unidas no ano passado. Tal vai intensificar as calamidades naturais.

Onda de calor na Europa motivada por aquecimento global

Em 2019, Portugal pode ter vivido um verão atípico, mas outros países europeus sofreram com uma onda de calor que bateu recordes. Em França, por exemplo, foi batido o valor de 45.9ºC no sul do país – quatro graus a mais do que a temperatura média na zona, naquela altura.

Os cientistas já alertaram que o aumento dos gases de estufa produzidos pelos combustíveis fósseis provocou secas e ondas de calor, o derretimento de glaciares, a subida dos níveis do mar e cheias.

As emissões de dióxido de carbono superar um recorde em 2018, apesar dos avisos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Este defende que nos próximos 12 anos, os valores têm que descer muito para estabilizar o clima.

As manifestações e protestos em todo o mundo pretendem alertar para as mudanças climáticas e exigir ação política para reduzir os fatores que as provocam.