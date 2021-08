Portugueses já podem ser vacinados onde quiserem

A partir desta sexta-feira vai ser possível ser vacinado em qualquer centro de vacinação de Portugal Continental, anunciou a task force da vacinação. "Os utentes poderão ser vacinados contra a Covid-19 em qualquer centro de vacinação de Portugal Continental à sua escolha, bastando para isso recorrer ao sistema de senha digital da modalidade ‘Casa Aberta'", refere a nota de imprensa enviada.







HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Este modelo de casa aberta passa a ser válido para as primeira doses, mas também para quem quer levar a segunda dose num local diferente daquele onde tomou a primeira. Para isso, basta apenas que dê essa indicação no momento em que está a tomar a primeira dose.A task force apela ainda a todos os utentes que preenchem os requisitos para serem vacinados, que o façam "para sua proteção e da restante população".Segundo a 'task-force', as alterações surgem na sequência daquilo que consideram ter sido o " decorrer muito positivo do processo de vacinação" e a maior disponibilidade dos centros de vacinação."Uma vez que grande parte da população portuguesa elegível já se encontra vacinada, há uma maior disponibilidade nos vários centros de vacinação abertos ao momento", justifica.Os dados nacionais mais recentes indicam que Portugal tem já 72% da população com a vacinação completa e 80% com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19.Nesta fase, a 'task-force' reforça o apelo para que te todos os utentes elegíveis sejam vacinados "para sua proteção e da restante população, aproveitando as estruturas ainda implementadas".A covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.689 pessoas e foram contabilizados 1.028.421 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.