Portugal não tinha tão poucas mortes por Covid-19 desde o final de março

Portugal teve, esta quarta-feira, o número mais baixo de vítimas mortais causadas pela Covid-19 desde 22 de março. Os cinco óbitos registados são, à semelhança do passado domingo, números que o país apenas registava quando tinha menos de dois mil casos.

A tendência mostra, assim, que o número de vítimas tem baixado nas últimas semanas, com a média semanal de vítimas mortais da Covid-19 por dia baixou para 7, a média de mortes diárias mais baixa desde 25 de março.

Ao mesmo tempo, e confirmando os números dos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo foi responsável por 270 dos 294 novos infetados pela Covid-19 – cerca de 92% de todos os novos casos. Foram confirmados apenas 24 casos no resto do país e a última vez que o resto das regiões confirmou mais de 100 casos foi há mais de um mês, a 8 de maio.

O Governo indicou esta terça-feira que o aumento de casos em Lisboa e Vale do Tejo era resultado de uma "estratégia de testagem massiva".

Portugal confirmou esta quarta-feira mais 403 recuperados, o maior número de novos recuperados desde a subida de quase 10 mil num só dia, sendo agora 21.742 o número total de recuperados.

No entanto, Portugal registou esta quarta-feira novo aumento de internados e internados em cuidados intensivos. São agora 417 os doentes hospitalizados por Covid-19, o maior número desde a passada sexta-feira, e 70 casos graves, o maior número desde 26 de maio.