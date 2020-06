Governo vai criar gabinete para combater a Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta quarta-feira que, depois da realização de mais de 14 mil testes de diagnóstico à Covid-19, mais de 5% revelaram ser positivos, com particular incidência no setor da construção civil, área onde a percentagem de novos casos foi mais elevada – cerca de 10% testaram positivo.

Por este motivo, Marta Temido revelou que a DGS está a preparar uma norma específica para área da construção civil, que deverá ser divulgada até ao final desta semana.

A ministra indicou ainda que os concelhos da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra continuam a ser os maiores focos de novas infeções por cada 100 mil habitantes, nomeando um Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, que será coordenado por Rui Portugal, médico de saúde pública desta região.

Marta Temido referiu ainda que o concelho da Amadora é o que "inspira maior cuidado" e anunciou a existência de 13 surtos ativos na Área Metropolitana de Lisboa, em freguesias como Arroios, Queluz Belas, Águas Livres, Agualva, Mira Sintra, Santo António, Encosta do Sol, Mina de Água e Rio de Mouro.

Também na conferência de imprensa de atualização do boletim epidemiológico, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, apelou à necessidade de manter o cumprimento das regras de higiene e de distanciamento social e relembrou que passou a ser possível os ajuntamentos de até 20 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa, além da reabertura de centros comerciais e o funcionamento de serviços públicos como lojas de cidadão.