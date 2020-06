Portugal registou mais cinco mortes e 294 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, 92% destes quase 300 casos são em Lisboa e Vale do Tejo - são 270 novos infetados na capital e arredores.O número total de vítimas mortais causadas pela Covid-19 é agora de 1.497, enquanto o número total de casos é de 35.600.O país conta ainda com mais 403 doentes da Covid-19 recuperados - este é o maior número de novos recuperados desde que existiu um aumento de quase 10 mil a 24 de maio. Os casos ativos em Portugal são agora 12.361, com o número a baixar depois de ter crescido durante todos os dias da última semana.