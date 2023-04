Antecipação da época de incêndios. O que deve ser feito?

Ainda não chegou o verão, mas os avisos de perigo de incêndio já foram lançados em 17 concelhos nacionais. A razão são as temperaturas acima de 30 graus, que se verificam sobretudo no interior e no sul do País e que nos mostram que estamos a viver um "início cada vez mais precoce do período crítico de incêndios", afirma Luciano Lourenço, professor jubilado da Universidade de Coimbra.