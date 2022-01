Em Portugal, 2021 foi o 25.º ano mais quente desde 1931

No mundo inteiro, 2021 foi o quinto ano mais quente registado até agora. Já em Portugal, dados revelados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta segunda-feira mostram que 2021 foi um ano "quente e seco", e que o valor médio anual da temperatura média do ar em 2021 foi 15.67 °C, "superior em 0.41°C ao valor normal 1971-2000". Entre 1931 a 2021, este último ano fixou-se como o 25º mais quente. O ano mais quente de sempre segundo os valores médios da temperatura média do ar foi 1997, seguido de 2017, 1995, 2020 e 1989.



Ao considerar-se o valor médio da temperatura máxima do ar mais alto, 2021 foi o 12º ano mais quente desde 1931. O desvio à média foi de 0.81ºC.



Os meses de abril, outubro e dezembro foram os que registaram as anomalias mais altas: 2.1 °C, 2.5 °C e 1.8 °C a mais, respetivamente, quanto à média de temperatura máxima do ar.