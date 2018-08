Portugal é o país da Europa com mais área ardida de 2018, estando à frente de países como a Suécia, que também se debateu com incêndios este ano. A liderança no "trágico" ranking foi influenciada pelo fogo em Monchique, que deflagrou há uma semana e destruiu cinco vezes mais do que toda a área ardida este ano no país, até dia 15 de Julho – cerca de 5327 mil hectares contra 27 mil.

Os dados são do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, que determinou que o fogo que começou em Monchique e estendeu-se até Portimão e Silves foi o maior da Europa em 2018 (até agora), e o que consumiu a maior área ardida.

As chamas queimaram 27 mil hectares da zona do Algarve, que correspondem à área equivalente a três concelhos de Lisboa e a pelo menos metade da área afectada de Pedrógão Grande em 2017.

No total, este ano os fogos florestais já queimaram mais de 28.500 hectares em Portugal. Este valor é superior aos 21 mil hectares que arderam na Suécia e aos 18 mil no Reino Unido em 2018.

O fogo em Monchique terá sido também o maior no Algarve, segundo as contas do Laboratório de Fogos Florestais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Maior do que o afectou o Algarve esta semana, só um grande fogo na região em 1966, segundo a entidade, e outro em 2012, com cerca de três mil hectares ardidos.