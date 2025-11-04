Portugal continental sob aviso laranja na quarta-feira devido à chuva

O aviso amarelo de vento forte vai estar em vigor entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de quarta-feira.
Todos os distritos de Portugal continental, exceto Bragança, vão estão sob aviso laranja na quarta-feira devido à previsão de chuva, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Avisos de chuva forte em Portugal continental, exceto Bragança, com vento forte nalguns distritosJoão Cortesão/Medialivre
Os 17 distritos de Portugal continental estarão com aviso amarelo entre as 00:00 e as 03:00 passando depois para laranja entre as 03:00 e as 09:00. Posteriormente voltam a amarelo até às 15:00.
Estes 17 distritos vão estar igualmente sob aviso amarelo devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e fenómenos extremos de vento entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira.
O distrito de Bragança vai estar com aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte entre as 06:00 e as 15:00 de quarta-feira
O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajadas da ordem de 80 quilómetros por hora (km/h) no litoral, e da ordem de 100 km/h nas terras altas.
O Instituto colocou também os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 14:00 de quinta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 04 a 05 metros.
O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
