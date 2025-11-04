Sábado – Pense por si

Deputado municipal do PS em Setúbal rouba carteiras a menores para sustentar vício

Segundo fontes policiais o Marco Costa e outro homem usaram facas para obrigar as vítimas a entregar dinheiro e objetos de valor e o dinheiro era depois usado para comprar droga.

Marco Costa, deputado do PS eleito para a Assembleia Municipal de Setúbal foi detido por roubos com faca dois dias depois da tomada de posse.  

Depois de a notícia ter sido avançada na passada segunda-feira fontes policiais adiantaram ao CM que Marco Costa foi detido no sábado com carteiras roubadas a menores horas antes. O deputado municipal e outro homem usaram facas para obrigar as vítimas a entregar dinheiro e objetos de valor e segundo as mesmas fontes o dinheiro era depois usado para comprar droga.  

Deputado municipal do PS em Setúbal detido por roubo na via pública
Deputado municipal do PS em Setúbal rouba carteiras a menores para sustentar vício