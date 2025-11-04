Sábado – Pense por si

Portugal

José Manuel Pureza: a rezar a Deus e a Marx

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00

Foi o único deputado católico do BE e rosto da luta pela eutanásia: "Não funciono por gavetas". Menos radical que a atual direção, é candidato à liderança do partido. Cinéfilo, bem-humorado e "dá-se com todos" (do PCP ao CDS).

“Jesus é um tipo que se dá com prostitutas, com cobradores de impostos que representam o colonialismo romano, que tem um gesto de amor para com um centurião, e que nisto cria alicerces para uma mensagem não de lei, mas de amor.” José Manuel Pureza, 66 anos, participava numa conversa, moderada pela jornalista Maria João Avillez, na igreja do Campo Grande, em Lisboa. O ano era o de 2019.

